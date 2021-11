MotpGp, Bagnaia vince e regala alla Ducati il titolo costruttori

Dopo l’incoronazione di Fabio Quartararo a Misano, a Portimao la Ducati diventa campione del mondo costruttori con vittoria di Pecco Bagnaia e con Jack Miller 3°. Gara da campione per il piemontese che contiene un Joan Mir che dimostra che lui e la Suzuki hanno vinto il titolo 2020 con merito. Fuori dai giochi l’iridato 2021 Quartararo, caduto mentre inseguiva il 5° posto di Zarco. Nono in rimonta Enea Bastianini in una gara fermata dalla bandiera rossa dopo 23 giri per il contatto causato da Lecuona che ha steso Oliveira mentre si giocavano il 10° posto. Andrea Dovizioso non è andato oltre il 14° posto alle spalle di Marini e Rossi.