MotoGp, Quartararo in pole, male Dovi e Vale

El Diablo Fabio Quartararo continua la sua ascesa. Il francese della Yamaha ha strappato il miglior tempo nelle qualifiche di Assen e oggi partirà in pole position in una prima fila che vede l'altro alfiere della Yamaha, Viñales e Rins con la Suzuki. Appena dietro Marc Marquez, il primo italiano è Petrucci 7°, male Dovizioso appena 11° e soprattutto Rossi che scatterà 14° dopo la clamorosa eliminazione in Q1. Ottime notizie arrivano dalla Moto3 dove Niccolò Antonelli ha conquistato la pole position.