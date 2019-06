Motomondiale, Dovizioso giù dal podio di Assen

Doppietta spagnola nel Gp di Olanda, con Maverick Vinales davanti a Marc Marquez. Sul podio c'è posto anche per il francese Quartararo, non per Andrea Dovizioso che porta la Ducati al quarto posto e si allontana da Marquez nella classifica mondiale. Week-end nerissimo per Valentino Rossi che si ritira. Poca gloria per i romagnoli nelle altre classi.

In Moto2 out Bastianini e Bulega, vanno a punti Manzi e per la prima volta Bezzecchi. In Moto3 solo 8° Antonelli partendo dalla pole position, caduto Migno.