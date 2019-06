MotoGp, vince Marquez, Dovizioso e Rossi affondati da Lorenzo

Il Gran Premio di Catalunya va a Marc Marquez e questa non è una novità. Ma lo spagnolo, che sul traguardo ha preceduto il pole-man Quartararo e Petrucci, ha sfruttato un incredibile "gioco di squadra" non voluto da parte di Jorge Lorenzo. Quest'ultimo infatti, nel corso del secondo giro, ha commesso un errore in staccata, coinvolgendo nella caduta tre attesi protagonisti come Dovizioso, Rossi e Vinales. Un incidente che ha lasciato via libera a Marquez, ora a +37 su Dovizioso nella classifica mondiale.