MotoGp, Valentino Rossi pronto per Misano: “E’ stato bellissimo, ci siamo divertiti”

Il secondo atto del Gran Premio di Misano è ai nastri di partenza e Valentino Rossi in conferenza stampa non ha nascosto la sua emozione, nonostante in 25 anni di carriera ne abbia viste (e fatte) di tutti i colori: “E’ una situazione strana, è la seconda gara a Misano, già questo è particolare perché di solito si gira una volta nello stesso circuito. Sarà una grande chance per salutare tutti i fan italiani, nel mio circuito di casa. Spero che il tempo sia buono, che si corra sull’asciutto. Ho corso oltre 400 gare, la mia è una lunga carriera, non posso che ringraziare tutti, anche perché ho avuto e ho un sostegno ovunque vada. Io faccio sempre il massimo, insieme ci siamo sempre divertiti. Vedremo cosa succederà dopo Misano. è stato bellissimo, ci siamo divertiti”.

I brividi saranno ancora più forti nell’ultima gara del campionato a Valencia: “Sì, a Valencia sarà diverso perché sarà l’ultima gara, sarà più emozionante. Cambiare idea? No di certo”.