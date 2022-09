MotoGp, Sky, NowTv e Tv8: dove vedere il Gp di Thailandia in tv e in streaming

Il Motomondiale rimane nelle “Terre del Sol Levante” per il sedicesimo appuntamento stagionale, in Thailandia. Per i piloti grande paura ogni volta che la proprio moto “sbacchetta”, rischiando di assaporare il polverone amaro della ghiaia.

Nessun errore è piú concesso, ogni punto diventa indispensabile per rincorrere un sogno chiamato mondiale. Tre piloti racchiusi in soli venticinque pronti a mettersi le gomme uno davanti all’altro.

Nonostante un leggero ritardo in classifica, anche Enea Bastianini può ancora ben sperare e risollevarsi il morale dopo una gara non da Bestia in Giappone. Marc Marquez vuole assolutamente tornare a festeggiare sul podio, non lasciando di certo strada libera a chi si sta giocando il titolo.

Sale la febbre per le ultime gare della classe regina, da non perdere il quartultimo appuntamento stagionale, non da dentro o fuori, ma sicuramente fondamentale per i primi tre in ottica classifica.

Di seguito gli appuntamenti televisivi.

SKY e NowTv

Venerdì 30 settembre

FP1 Moto3: 4:00-4:40

FP1 Moto2: 4:55-5:35

FP1 MotoGP: 5:50-6:35

FP2 Moto3: 8:15-8:55

FP2 Moto2: 9:10-9:50

FP2 MotoGP: 10:05-10:50

Sabato 1 ottobre

FP3 Moto3: 4:00-4:40

FP3 Moto2: 4:55-5:35

FP3 MotoGP: 4:50-5:35

Qualifiche Moto3: 7:35-8:15

Qualifiche Moto2: 8:30-9:10

FP4 MotoGP: 9:25-9:55

Qualifiche MotoGP: 10:05-10:45

Domenica 2 ottobre

Warm-Up Moto3: 5:00-5:10

Warm-Up Moto2: 5:20-5:30

Warm-Up MotoGP: 5:40-6:00

Gara Moto3: 7:00

Gara Moto2: 8:20

Gara MotoGP: 10:00

Differita Tv8

Sabato 1 ottobre: sintesi delle qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP dalle 13:45.

Domenica 2 ottobre: gara Moto3 alle 11:15; gara Moto2 alle 12:30; gara MotoGP alle 14:00.