MotoGp, Sky, Dazn e Tv8: dove vedere in tv e in streaming il Gran Premio del Portogallo

Per il penultimo appuntamento stagionale, il motomondiale sbarca sulle coste lusitane, a Portimao. E’ la seconda volta nella storia che la Moto Gp approda nel circuito Autodromo di Algarve, occasione per tutti i piloti di aggiornare la classifica vittorie (l’ anno scorso vinse Oliveira ). Pecco Bagnaia, dopo aver visto scivolare il mondiale insieme a lui alla curva 15 di Misano, si presenterà con la sua solita fame di vittorie cercando di combattere nonostante il titolo si sia già stanziato in terra francese da Fabio Quartararo. Le due Suzuki sono pronte a ritagliarsi un nuovo spazio tra i migliori, mentre Morbidelli riuscirà a riportare la Yamaha nelle posizioni che contano?

Se per Quartararo e Rossi sarà un weekend da passerella (il primo è fresco campione del mondo e il secondo vicinissimo al ritiro), Marc Marquez dovrà godersi lo spettacolo in TV, visto che sarà il grande assente del fine settimana per una commozione celebrale dovuta ad una caduta in motocross.

La programmazione in diretta su Sky e DAZN:

Giovedì 4 novembre

18.00 Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 5 novembre

10.00 Diretta Moto3 Prove Libere 1

10.55 Diretta MotoGP Prove Libere 1

11.55 Diretta Moto2 Prove Libere 1

14.15 Diretta Moto3 Prove Libere 2

15.10 Diretta MotoGP Prove Libere 2

16.10 Diretta Moto2 Prove Libere 2

Sabato 6 novembre

10.00 Diretta Moto3 Prove Libere 3

10.55 Diretta MotoGP Prove Libere 3

11.55 Diretta Moto2 Prove Libere 3

13.35 Diretta Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14.30 Diretta MotoGP Prove Libere 4

15.10 Diretta MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

16.10 Diretta Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

18.00 Conferenza Stampa Post-Qualifiche

Domenica 7 novembre

10.00 Diretta Moto3 Warm Up

10.30 Diretta MotoGP Warm Up

11.00 Diretta Moto2 Warm Up

12.20 Diretta Moto3 Gara

14.00 Diretta MotoGP Gara

15.30 Diretta Moto2 Gara

Appuntamenti in differita su TV8

Sabato 6 novembre

16.35 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

Domenica 7 novembre

14.15 Differita Moto3 Gara

16.00 Differita MotoGP Gara

17.30 Differita Moto2 Gara