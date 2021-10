MotoGp, Sky, Dazn e Tv8: dove vedere il Gran Premio di Misano

VALENTINO SILIGHINI

Noi tutti desideriamo che le cose belle durino più a lungo, ma ogni ciclo ha una sua fine, anche i grandi campioni sono costretti a rispettare la legge del tempo nonostante la loro passione dentro sia intramontabile. Prima da raggazzo e poi da uomo, Valentino Rossi ha incollato agli schermi miglioni di persone in tutto il mondo, facendo gioire e discutere tantissimi appasionati di qiuesto sport, rendendo il suo nome un vero e proprio “marchio” internazionale. Il destino gli ha voluto riservare una seconda occasione per salutare tutto il suo popolo giallo nella gara di casa che si terrà nel fine settimana a Misano. Una gara, che oltre a far vivere le ultime grandi passioni al Dottore, avrà molto da dire in chiave mondiale in quanto Bagnaia è a cinquantadue punti dal leader della classifica Quartararo, a soli tre appuntamenti dal termine della stagione. Occhi puntati anche su Marc Marquez che sembra essere ritornato davvero competitivo dopo la grande vittoria ad Austin. Le Suzuki cercheranno di riscattarsi in un circuito dove hanno sempre viaggiato forte; l’ aria di casa riuscirà a caricare anche Franco Morbidelli alle prese con la sua M1?

In avvicinamento alla gara, giovedì 21 ottobre Sky Sport MotoGP avrà una programmazione fiume dedicata all’ultima gara di Valentino Rossi: dalle 15 alle 19.30, un intero pomeriggio in diretta dal circuito e dal paddock di Misano con il “Rossi Day” e interviste e contenuti esclusivi tra i quali un’intervista a Stefania Palma (mamma di Valentino) e una a Graziano Rossi. Non mancheranno anche altri racconti e contributi di piloti dell’Academy VR46 come Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli e Luca Marini, oltre alle testimonianze di Alberto Tebaldi e Alessio Salucci, storici amici di Rossi e manager della VR46, di Aldo Drudi (designer dei caschi di Valentino), del dottor Claudio Costa (fondatore della Clinica Mobile) e di Luca Cadalora (tre volte campione del mondo e fino al 2018 personal coach di Rossi in Yamaha). Oltre a questi, tanti altri ospiti interverranno durante la diretta dal paddock di Misano.

Di seguito gli appuntamenti su SKY Sport, DAZN e TV8

Martedì 19 ottobre (Sky)

Ore 19.45: Social Media Rider

Ore 20: “On The Road Again – Luca Cordero di Montezemolo”

Ore 20.30: Reparto Corse MotoGP

Mercoledì 20 ottobre (Sky)

Ore 19.15: British Superbike Round

Ore 20.15: Magazine Argentina

Giovedì 21 ottobre (Sky)

Ore 14.45: Paddock Pass

Ore 17: conferenza stampa

Ore 19.15: Racebook

Venerdì 22 ottobre (Sky e Dazn)

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 1 Moto2

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 13: Paddock Live

Ore 13.10: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Ore 16.05: Paddock Live

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Sabato 23 ottobre (Sky e Dazn)

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 11.05: Paddock Live

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP – in differita dalle 15.30 su TV8

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Ore 16.05: Paddock Live

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Ore 17: conferenza stampa piloti

Ore 17.30: “On the Road Again – Paolo Simoncelli”

Ore 17.30: Paddock Live Show

Domenica 24 ottobre (Sky e Dazn)

Ore 8.35: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: gara MotoGP – in differita dalle 17.05 su TV8

Ore 15: Zona Rossa

Ore 15.45: Paddock Live

Ore 18: Race Anatomy MotoGP