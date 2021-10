MotoGp, Savadori riparte: “Ho già iniziato il recupero”

L’intervento alla spalla destra è riuscito bene e Lorenzo Savadori proverà ad essere in pista nel finale di stagione della MotoGp. Il cesenate è stato il protagonista più sfortunato del fine settimana di Misano: ha centrato un fantastico 7° miglior crono al termine delle prime due sessioni di prove libere, cadendo poi sabato mattina nella terza, ininfluente a causa della pioggia.

Nel volo si è fratturato la clavicola destra, vicino al collo. Ha perso l’occasione di giocarsi Q2 e Gp, ma è andato subito sotto i ferri all’ospedale di Modena, per ridurre con una placca la frattura. «Abbiamo già iniziato il recupero – ha spiegato il cesenate nel testo di una fotografia fatta dopo l’intervento e pubblicata sabato sera su Instagram – grazie a tutte le persone per i messaggi di sostegno ed il supporto. Un rigranziamento al Policlinico di Modena, in particolare al professor Giuseppe Porcellini, Fabio Catani e Luigi Tarallo e ai dottori Andrea Giorgini, Fabio Gazzotti e alla dottoressa Bertellini». Il 7 novembre si corre in Portogallo e il 14 a Valencia, vedremo se riuscirà il recupero lampo.