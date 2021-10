MotoGp, sabato un giro d’onore per il grande Giacomo Agostini a Misano

Un giro d’onore per il grande Giacomo Agostini nel week-end di Misano. Nel secondo appuntamento del Motomondiale i Romagna, la storica MV Agusta presenta la nuova Superveloce AGO in edizione limitata, un modello esclusivo dedicato al 15 volte campione del mondo e leggenda vivente della MotoGp Giacomo Agostini. Il debutto ufficiale è previsto sabato 23 ottobre alle 12 in pista a Misano, in occasione del Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia Romagna.

Agostini tornerà ad indossare la tuta da gara per un giro d’onore storico, in sella alla nuova Superveloce che porta il suo nome. Sarà accompagnato da Simone Corsi, pilota della Moto 2 del team MV Agusta Forward Racing, con la sua F2 che per l’occasione avrà gli stessi colori della AGO. Difatti entrambe le MV Agusta impegnate nel Gran Premio sfoggeranno la stessa livrea anche in gara, il giorno successivo, come omaggio al grande Agostini e alla nuova Superveloce. La Superveloce AGO sarà prodotta in soli 311 esemplari, uno per ognuna delle vittorie in gara del campione, con le prime 15 dedicate ai titoli mondiali vinti da Ago, un record tuttora imbattuto.