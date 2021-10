MotoGp, sabato sera a Misano il rombo della Honda Gresini di Marco Simoncelli

Come in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, il centro e la zona mare sono al centro di un’operazione di city dressing con il claim “Thanks Vale!” e le fontane si coloreranno di giallo come tributo a Valentino Rossi per l’ultima stagione di una carriera straordinaria.

Il sabato che anticipa il Gran Premio vedrà alimentare il clima di festa con una serie di eventi in programma nel centro di Misano. Dalle 15.30, in Piazza della Repubblica, avrà inizio il Dj Set e sarà possibile ammirare splendide moto classiche nell’esposizione curata dal Moto Club Misano Adriatico. Ci sarà un’area ristoro dove saranno attivi stand gastronomici a cura de “La Birra di Paolino”. In serata, alle 21, si entrerà nel vivo del programma con il concerto della cover band di Zucchero Fornaciari.

All’interno del programma anche un momento particolarmente significativo: alle 22.20, in piazza della Repubblica, verrà accesa la Honda Gresini MotoGp del Sic il cui rombo risuona ogni sera, alla stessa ora, nel locale Hochey di Paolino. Un gesto che Misano vuole tributare all’indimenticato Marco Simoncelli a 10 anni esatti dalla sua scomparsa.