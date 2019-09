MotoGp, Rossi fiducioso per la gara di Misano: "Ma dobbiamo crescere"

Maverick Viñales (Yamaha, 1.32”755) è stato il più veloce nelle prove libere del venerdì a Misano, precedendo di 0.057 la Yamaha di Fabio Quartararo e di 0.396 la Honda di Marc Marquez. Quarto tempo per la Yamaha di Valentino Rossi, distanziata di 0.695, settima la Ducati di Michele Pirro (a 0.929), decimo tempo per la “rossa” di Andrea Dovizioso a 1.051.

Così Valentino Rossi: " È stato un bel venerdì e tutte le Yamaha sono state competitive. Personalmente ho ancora molto da fare per quanto riguarda il bilanciamento e devo migliorare nel trovare un buon grip in accelerazione. In questa stagione qualcosa è cambiato in Yamaha e i risultati si stanno vedendo. So che c’è tanto da lavorare. Devo migliorare nel setting ma la giornata è positiva.

La pista è un po’ più lenta rispetto all’anno scorso, ma le Yamaha sembrano le moto che si stanno adattando meglio a questa situazione".

"Dopo i test delle scorse settimane qui a Misano ero preoccupato - ha detto Dovizioso - invece oggi siamo riusciti a lavorare nel modo giusto. Abbiamo svolto delle verifiche importanti e so che siamo nella direzione giusta. Certo, la distanza dai primi rimane e al momento mi preoccupa più la classifica della gara, però cerchiamo di restare sereni. Arrabbiarsi il venerdì non serve a nulla, un po’ di esperienza dovrà pur servire a qualcosa".