Un nuovo rinvio per il Motomondiale 2020 a causa del coronavirus. Il Gp delle Americhe di Austin in programma domenica 5 aprile è stato spostato al 15 novembre. Di conseguenza, il Gp della Comunità Valenciana è stato spostato dal 15 al 22 novembre. La prima gara in calendario della classe regina sarà così il gp d’Argentina del 19 aprile.