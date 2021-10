MotoGp: Quartararo campione, vince Marquez, Bastianini sul podio / VIDEO

Fabio Quartararo diventa campione del mondo a 4 giri dal termine quando Pecco Bagnaia si stende. L’alfiere della Ducati stava conducendo la gara dall’inizio, seguito da Marc Marquez che torna sul gradino più alto del podio per la terza volta quest’anno. La seconda consecutiva dopo Austin. Doppietta per Honda con un eccezionale Bastianini che nel finale strappa il 3° posto a Quartararo. Incredibile la rimonta di Enea che era 12° a metà gara. Settima e ottava l’Aprilia Gresini con Aleix Espargaro e Vinales. Buon finale di Valentino Rossi che si prende il 10° posto dietro al fratello Marini, saltando Binder, Pirro e un Morbidelli in grande difficoltà, che dopo esser stato anche 5° nei primi giri chiude 14° alle spalle del Dovi.