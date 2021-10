MotoGp, Paolo Simoncelli: “Il ricordo del mio Marco vive tutti i giorni”

Domani saranno dieci anni senza Sic 58, ma l’affetto degli appassionati per Marco Simoncelli cresce ogni giorno. Nel 10° anniversario della sua scomparsa, una domanda viene spontanea: come sarebbe oggi la MotoGp con il nostro Marcone in pista?

Paolo Simoncelli, ci ha mai pensato?

«No, ma è facile da immaginare: secondo me sarebbe diventato un protagonista della MotoGp e ci saremmo divertiti un sacco con dei bei duelli con Marquez. Ci siamo persi tutti qualche cosa».

In Honda, con Dani Pedrosa come punto di riferimento ed il giovane Marc Marquez sulla rampa di lancio appoggiato dallo sponsor Repsol, cosa avrebbero scelto per comporre il team ufficiale?

«Noi eravamo già ufficiali Hrc. Per regolamento, all’epoca, dovevi stare due anni in un team satellite prima di entrare in una squadra ufficiale. Credo che un po’ le cose sarebbero un po’ cambiate, le scelte sarebbero state diverse».

Marco avrebbe sposato la causa di Honda Hrc o avrebbe ascol-

tato altre sirene, magari più vicine?

«Immagino quello che intendete dire. Avevamo un rapporto bellissimo con Preziosi (Filippo, capo della squadra corse Ducati e predecessore di Luigi Dall’Igna, ndr) ma Marco non amava cambiare troppo spesso. Secondo me, secondo noi, se si cambia squadra troppo spesso c’è qualche cosa che non quadra».

Sarebbero stati 10 anni totalmente diversi per la MotoGp.

«Questo non mi interessa: in questi 10 anni sarebbe stato con noi. Sarebbe stata una vita diversa, più tranquilla. L’incidente ci ha tolto la luce negli occhi».

Dopo tanti anni il mito di Marco arde ancora nel cuore degli appassionati: come se lo spiega?

«Sì, e questa domanda vorrei farla io a voi: perché è così? Il ricordo fra gli appassionati è vivo, la Fondazione funziona. Questo ragazzo ha fatto un casino…. Sabato fanno 10 anni, ma per noi le ricorrenze non cambiano molto: il pensiero di Marco, il suo ricordo, c’è tutti i giorni. I media e la gente riflettono su questo anniversario, mentre per noi è una celebrazione che ricomincia ogni giorno».