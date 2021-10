MotoGp, ecco come Misano onorerà Marco Simoncelli e Fausto Gresini

Sarà un weekend davvero indimenticabile quello di Misano. Sì, perchè si prospettano emozioni forti, da venerdì prossimo a domenica. Da una parte l’ultima gara in Italia di Valentino Rossi, che verrà celebrata come un simile campione merita, un tributo veramente a 360 gradi da parte di tutto l’ambiente.

Ma non solo, perchè sarà anche l’occasione per ricordare altri due romagnoli doc che non ci sono più, ma che nel cuore di tutti resteranno per sempre, Marco Simoncelli e Fausto Gresini. Il sabato pomeriggio, infatti, dopo le qualifiche, la Dorna ha deciso di onorarne la memoria con due iniziative speciali. Alle 16.30, in occasione del 10° anniversario della morte del Sic, si terrà una cerimonia per piantare una quercia sulla collina nei pressi della curva Quercia.

Alle 17.40, invece, Luca Gresini, figlio di Fausto, onorerà il campione del mondo 125 facendo un giro di pista con la sua Garelli iridata nella livrea originale. Luca sarà accompagnato da Fabio Di Giannantonio e Nicolo Bulega, i piloti Gresini di Moto2, e da Jeremy Alcoba e Gabriel Rodrigo, i piloti Gresini di Moto3, che sfileranno anche loro con la loro speciale livrea da gara.

Due tributi davvero da brividi, l’occasione per esprimere una volta di più l’affetto e la gratitudine per due grandi campioni.