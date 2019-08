MotoGp, Marquez in pole in Austria e Dovizioso 3°

SPIELBERG - Anche in Austria, circuito su cui non ha mai vinto, Marc Marquez si conferma un autentico fuoriclasse e stampa la pole position in 1'23"027. Staccatissimi tutti gli altri piloti, con Quartararo 2° a 0"434 e Dovizioso 3° a 0"488. Il forlivese della Ducati è riuscito a strappare la prima fila a Viñales per appena 12 millesimi. In quarta fila, invece, Rossi, 10° a 0"790.