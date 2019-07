MotoGp, Marquez in pole, Dovizioso addirittura 13°

Un sabato nero per gli italiani in MotoGp nel sabato del Sachsenring. Ennesima pole position per Marc Marquez (la decima di fila) che con 1'20"215 infila il nuovo record della pista. Alle sue spalle Quartararo (Yamaha) a 0"205 e Viñales (Yamaha) a 0"211. In seconda fila Rins (Suzuki), Miller (Ducati Pramac) e Crutchlow (Honda). Il migliore degli italiani è Morbidelli (7°), mentre Rossi è 11°. Brutta caduta per fortuna senza gravi conseguenze per Petrucci (12°). Addirittura 13° Dovizioso, fuori dalla Q2. Nella foto Ducati, la delusione dei due piloti in rosso.