MotoGp: la Ducati domina le qualifiche con Bagnaia e Miller, Bastianini 13°

La Ducati fa la voce grossa con Pecco Bagnaia, in pole anche con i consigli di Casey Stoner presente al suo fianco, e con Miller. Entrambi i piloti hanno ascoltato l’ex campione ringraziandolo pubblicamente. Terzo posto per Joan Mir e la Suzuki mai così in alto: vedremo che può fare in gara. Settimo Fabio Quartararo. Fuori dalla Q2 per un pelo Enea Bastianini che sarà 13°. Indietro Dovizioso e Rossi.