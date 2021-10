MotoGp, il Team Gresini conferma: “Anche Savadori a Misano”

Il Team Gresini in una nota ha confermato le voci degli ultimi giorni, ovvero che anche Lorenzo Savadori sarà a Misano con Aleix Espargaró e Maverick Viñales.. Lorenzo, che è in ripresa dopo l’infortunio rimediato nel GP in Austria e che si è dimostrato ben più fastidioso del previsto, riprenderà il suo lavoro di sviluppo con il Test Team, con un occhio di riguardo alla prestazione in quella che per lui è la gara di casa. “Ho tantissima voglia di tornare in moto a gareggiare – ha detto Savadori – non posso dire di essere ancora al 100% fisicamente ma la situazione è decisamente migliorata, il pubblico di casa sicuramente mi darà ulteriore motivazione. Abbiamo tanto su cui lavorare, su una pista che conosciamo bene e che affronteremo in condizioni insolite rispetto a quanto siamo abituati”.