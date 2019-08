MotoGp, il solito Marquez vince davanti a Dovizioso

In una gara condizionata dalla pioggia, a Brno emerge il solito Marc Marquez, che sfreccia davanti a tutti e sale sul podio davanti ad Andrea Dovizioso, con il forlivese della Ducati staccato di 2"452 rispetto al campione del mondo in carica. Terzo posto per Miller (Ducati Pramac) a 3"497 davanti a Rins, Crutchlow e a un Valentino Rossi che ha chiuso sesto a 9"083 da Marquez.

In Moto2, è arrivata la quinta vittoria di Alex Marquez e anche il primo podio di un fantastico Enea Bastianini, con il riminese ottimo terzo. A punti anche Bulega (7°) e Bezzecchi (12°).

In Moto3 dallalotta per la vittoria alla fine emerge Aron Canet davanti a Dalla Porta e Arbolino. Quinto un Niccolò Antonelli "luna e sole": al cattolichino si spegne la moto in griglia, parte dalla pit lane e recupera alla grandissima, poi nell'ultimo giro perde l'attimo buono ed è quinto. Confortante settimo posto per Andrea Migno, giunto a sette decimi dal vincitore.