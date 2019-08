MotoGp, il solito Marquez in pole a Brno

All'insegna dei fratelli Marquez le prove ufficiali sul bagnato di Brno. In MotoGp, il leader del mondiale si prende il rischio con le gomme da asciutto e nonostante la pioggia battente nell'ultimo settore rifila più di 2.5 secondi a tutta la concorrenza. Buon quarto tempo per Dovizioso, mentre in prima fila ci sono anche Miller e Zarco. Rossi chiude settimo in extremis. In Moto2 Alex Marquez imita in tutto e per tutto il fratello rifilando distacchi abissali, ottima la seconda fila conquistata da Bulega e Bezzecchi (4° e 6°) mentre Bastianini ha chiuso addirittura 18°.

In Moto3, la pole è di Tony Arbolino, ma Niccolò Antonelli si consola con la prima fila chiudendo con il terzo tempo, lontano invece Andrea Migno (15°).

