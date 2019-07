Motogp, il poster della gara di Misano omaggio ai 40 anni di Vale Rossi

MISANO ADRIATICO. E’ un omaggio a Valentino Rossi il poster ufficiale del Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma a Misano World Circuit il 15 settembre, uno degli appuntamenti del calendario 2019 della MotoGP. I promotori si sono infatti associati all’idea del designer Aldo Drudi di dedicare il poster a Valentino Rossi per trasmettergli, nella stagione che lo ha visto festeggiare i 40 anni, un segno di riconoscenza per il ruolo fondamentale che riveste nell'alimentare la passione per il motociclismo.