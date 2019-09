MotoGp, il casco di Valentino Rossi a Misano - GALLERY

Come da tradizione del sabato di Misano, ecco il casco speciale di Valentino Rossi. Il Gran Premio di casa è da sempre per Valentino un’occasione per sfoggiare colori e grafiche inedite, tradizionalmente ideate assieme all’amico e artista Aldo Drudi. Per il 2019, il Dottore porta in gara sul tracciato romagnolo un AGV Pista GP R con una grafica che rende omaggio alla gara di Misano e alle tradizioni locali.

Le usanze culinarie romagnole sono protagoniste inedite e sono rappresentate sul casco di Valentino attraverso i due simboli da sempre presenti sull’equipaggiamento del Dottore: il sole, che prende la forma di una piadina, e la luna, che è qui una fetta d’anguria, bianca, rossa e verde. Il “Menù di Misano” è un tema divertente e spensierato, riflesso della personalità di Valentino, sapientemente tradotta in immagini che attirano l’attenzione dentro e fuori la pista. Sul casco sono sempre presenti le icone classiche delle grafiche di Valentino, come i suoi cani e il gatto in veste di fan club.