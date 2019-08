MotoGp, giovedì e venerdì i test a Misano

Si avvicina l'appuntamento clou dell'estate sportiva romagnola. Dopo il weekend di Silverstone, fari puntati sul Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini, dal 13 al 15 settembre a MWC e per tutta la settimana precedente con le iniziative del programma The Riders’ Land Experience. Gustosa anteprima nei prossimi giorni, con tutti i team della MotoGP che prepareranno il Gran Premio durante due giornate di test ufficiali programmati al Marco Simoncelli giovedì 29 e venerdì 30 agosto.

Le sessioni saranno aperte al pubblico. La pista sarà aperta dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 di entrambe le giornate.

I biglietti sono in vendita alle casse di via del Carro al costo di 20 euro giornalieri, con possibilità di accedere dall’ingresso riservato alle tribune A-B-C in via del Carro. Il biglietto consentirà anche di assistere ai test dal Prato 1.

L’accesso al paddock sarà interdetto al pubblico. L’abbonamento per i due giorni è in vendita a 28 euro.

Coloro che si presenteranno con il biglietto del Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini già acquistato potranno entrare al costo di 8 euro per una giornata e di 10 euro per entrambe. Per i residenti nel comune di Misano Adriatico, previa esibizione di un documento valido, l’ingresso sarà gratuito.

Le informazioni sulle promozioni ed i costi per assistereal Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini (13-15 settembre 2019) sono disponibili al link www.misanocircuit.com/biglietteria/motogp/