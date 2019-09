Moto2, la vittoria di Fernandez non è ancora definitiva

Augusto Fernandez vince di prepotenza su Fabio Di Giannantonio nel duello delle giovani leve. L'ultimo sorpasso che dà la vittoria allo spagnolo è però al limite e messo "sotto investigazione": la premiazione è stata effettutata regolarmente ma i commissari vogliono ascoltare i due piloti. Terzo posto per Alex Marquez. Tra i romagnoli, nono Enea Bastianini (nella foto) e quindicesimo Stefano Manzi. Gara sfortunata per i riminesi Marco Bezzecchi, out al sesto giro, e Nicolò Bulega, uscito di scena al 10°.