MotoGp, dominio Marquez Dovizioso solo quinto

Pronostico pienamente rispettato nel Gp di Germania. Marc Marquez domina la scena e vince senza difficoltà su Maverick Viñales e Cal Crutchlow. Solo quinto Andrea Dovizioso, che ha confermato le difficoltò del momento, ottavo un Valentino Rossi mai in grado di competere con i migliori. In Moto2 si completa la Marquez-connection con il successo di Alex, male i romagnoli: 14° Bastianini, 18° Bulega, 19° Bezzecchi, 22° Manzi. La Moto3 proietta Lorenzo Dalla Porta sul gradino più alto del podio e in testa al Mondiale, mentre Niccolò Antonelli chiude 8° e Andrea Migno si conferma in flessione con un deludente 19° posto.