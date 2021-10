MotoGp, dieci anni fa ci lasciava Marco Simoncelli: le immagini della sua carriera – Gallery

Oggi ricorre il decimo anniversario della scomparsa di Marco Simoncelli e si prepara un sabato nel segno dei ricordi al Misano World Circuit (intitolato proprio al Sic), a Coriano e a Misano Adriatico.



Torna la quercia al circuito



Oggi pomeriggio alle 16.30, dopo 40 anni tornerà una quercia sulla collina a ridosso della curva della quercia del Misano World Circuit. L’albero è stato piantato ieri e oggi sarà inaugurato nel corso di una breve cerimonia al termine delle prove per rendere omaggio a Simoncelli.



La messa a Coriano



Il Comune di Coriano dedicherà l’intera giornata di oggi a Simoncelli. Alle 17 di oggi sarà celebrata una messa presso la Chiesa di Santa Maria Assunta.

Più tardi, alle 19, verrà accesa per 58 secondi la Fiamma del Sic nell’area Dainese. «Tutto ciò che è stato realizzato nel nome di Marco Simoncelli – ha detto il sindaco Domenica Spinelli – è il segno tangibile di quanto l’intera comunità di Coriano sia legata al suo campione e a tutta la famiglia. Oltre al ricordo restano le opere, i simboli, i significati che tutti i corianesi ma non solo loro possono fare propri. Penso al Museo, ma penso anche alla Casa di Sant’Andrea in Besanigo che ospita tante persone speciali a cui Marco regalava il proprio affetto presso la Comunità di Montetauro. Ma ci sono anche il murale e il monumento di via Garibaldi a testimoniare la sua presenza nella vita di noi tutti. Il tempo non potrà mai cancellare la simpatia, la caparbietà, la semplicità, il coraggio e le capacità di andare in moto di questo ragazzo. Lo abbiamo perso troppo presto, lo stiamo ancora piangendo ma i campioni non tramontano mai».

In concomitanza con la MotoGp a Misano, il museo del Sic a Coriano resterà aperto tutti i giorni fino a lunedì 25 dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30.



Il rombo della sua moto a Misano



Questa sera a Misano alle 22.20 in piazza della Repubblica, verrà accesa la Honda Gresini MotoGp del Sic il cui rombo risuona ogni sera, alla stessa ora, nel locale Hochey di Paolino.