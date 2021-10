In tribuna a Misano è comparsa anche una bambola gonfiabile sulla scia della memorabile parodia di “Claudia Skiffer” (quando Valentino prese in giro Max Biaggi). Nonostante il clima autunnale, tra i tifosi in giallo non manca di certo l’entusiasmo per l’ultima recita in Italia del Dottore.

1 di 20