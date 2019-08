MotoGp: brutta caduta per Dovizioso, Rins beffa Marquez

Gp di Gran Bretagna amarissimo per Andrea Dovizioso, che esce alla prima curva travolto da Quartararo. Brutta caduta quella del forlivese, che ha accusato una perdita di memoria per qualche minuto e una forte botta all'anca. E' stato precauzionalmente condotto all'ospedale di Coventry per accertamenti ma pare non ci sia niente di grave. La gara è stata un monologo Marquez-Rins, con il campione del mondo avanti fino all'ultima curva, quando il connazionale della Suzuki ha azzeccato la traiettoria vincente sorpassandolo sul traguardo di 13 millesimi. Terzo Viñales, quarto e ancora una volta fuori dal podio Valentino Rossi.

