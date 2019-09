MotoGp, bis vincente di Ferrari in MotoE

In attesa delle schermaglie tra Valentino Rossi e Marc Marquez dopo le infuocate prove del sabato, la prima gara che ha aperto la domenica di Misano ha riguardato la seconda manche della MotoE. Anche la domenica ha portato benissimo al riminese Matteo Ferrari (Gresini Trentino), primo in gara-2 davanti allo spagnolo Hector Garzo e al riminese Mattia Casadei (Sic 58). Nuova caduta per Alex De Angelis, mentre il cesenate Lorenzo Savadori ha chiuso 11°.