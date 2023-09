MotoGp: bis Aprilia Espargaro-Viñales, Bezzecchi 12°, doppia frattura per Bastianini

Prima doppietta Aprilia con un Aleix Espargaro che regola Maverick Viñales, centrando un fine settimana perfetto nella gara di casa: 2° in griglia e primo sia nella Sprint che nel gp. Mac pareva in grado di vincere, dopo un grande avvio, ma a 4 giri dal termine cede al compagno. Terzo Jorge Martin che si avvicina alla vetta. Quarto Zarco che fa doppietta Ducati Pramac, con la seconda moto dopo il filotto di gara 1. Quinto Miguel Oliveira che è stato anche terzo. Sesto Alex Marquez che regola Quartararo. Solo 12° Marco Bezzecchi, battuto da Luca Marini. Per Bagnaia una tac a Barcellona per capire se una “stima” di frattura ad una gamba sia vecchia o attuale (a tibia e femore), mentre Bastianinisi è rotto il malleolo tibiale sinistro e potrebbe essere operato, oltre alla frattura del metacarpo