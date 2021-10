MotoGp, bandiera e cappellino per 11mila tifosi di Rossi a Misano

«Chapeau, Vale». È il tema scelto dai tifosi del Fan Club per il saluto a Misano di Valentino Rossi: «Abbiamo stampato 11.000 “bandiere-quadro” con la firma di Valentino – dice il presidente del Fan club di Tavullia Flavio Fratesi – un pezzo da incorniciare e da conservare. In più distribuiremo anche 11.000 cappelli Panama gialli per colorare le tribune Brutapela, Brutapela 2 e Brutapela Gold. È il nostro modo per dire: “Tanto di cappello Vale”. Credo proprio che la gente apprezzerà, anche se quando ho visto il preventivo… beh, meno male che ero seduto».

Un sabato di festa a Misano

Domani dalle 19 in Piazza della Repubblica a Misano una esposizione di moto storiche del Moto Club di Misano, con area ristoro e stand gastronomici. Alle 21 il concerto della cover band di Zucchero. Cattolica si è di nuovo tinta di giallo, riproponendo il look di settembre. In giallo anche il centro di Riccione con un allestimento curato dal Consorzio d’Area di Viale Ceccarini, assieme allo staff di VR46 Racing e il patrocinio del Comune di Riccione.

Omaggio a Giacomo Agostini

Domani alle 12 la leggenda Giacomo Agostini torna in pista a Misano. MV Agusta presenta la “Superveloce Ago” in edizione limitata (311 esemplari), un modello dedicato al 15 volte campione del mondo, che tornerà ad indossare la tuta da gara per un giro d’onore in sella alla nuova Superveloce che porta il suo nome. Agostini sarà accompagnato da Simone Corsi, pilota Moto 2 del team MV Agusta Forward Racing.

In ricordo di Fausto Gresini

Domani alle 17.40 Luca Gresini, figlio di Fausto, farà un giro di pista sulla Garelli 125 con la quale il padre vinse il campionato del mondo nel 1985 e nel 1987. Al suo fianco Fabio Di Giannantonio, Nicolo Bulega, Jeremy Alcoba e Gabriel Rodrigo.

Domenica Biaggi sulla moto Guzzi

Domenica alle 10.05 la Moto Guzzi festeggia il 100° anniversario con un giro d’onore del 4 volte campione del mondo Max Biaggi sulla storica Guzzi 350.