MotoGp: Bagnaia si prende la pole, Quartararo fuori dalla Q2 e 15°

Pecco Bagnaia si prende una pole di valore immenso mentre Fabio Quartararo è solo 15°. L’assalto al capoclassifica francese è realtà: decisiva la Q1. Pecco e Fabio devono passare entrambi da qui: il pilota della Rossa si prende la prima posizione, quello della M1 chiude 3° dietro alla KTM di un Lecuona in grande spolvero con la condizione di asfalto bagnato a metà. Ducati monopolizza la prima fila con Pecco in 1’33″045 davanti a Miller e a “babyRossi” Luca Marini. Settimo Marc Marquez a terra che come anche Lecuona, Petrucci e Zarco che gli finiscono dietro. Giornata no per i romagnoli: fuori Savadori che si frattura la clavicola destra in FP3, cade tre volte Bastianini (2 in fp4 e 1 in Q1, sarà 18°, con Dovi 21°, seguito da Pirro, a terra anche lui, e Rossi.