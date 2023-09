MotoGp, Bagnaia: “Farò di tutto per essere a Misano” VIDEO

La grande paura e poi il sollievo. Dopo lo spaventoso incidente di ieri, Pecco Bagnaia dà appuntamento a Misano. Queste le sue parole all’uscita dall’ospedale raccolte dal sito ufficiale della MotoGP: “Ho avuto molta fortuna, devo ringraziare. Avevo poco grip già dal warmup lap e ho fatto un highside non normale. Molto difficile individuare cosa sia successo, è stata sicuramente una caduta non normale e già il grip nel warmup lap non era normale“.

Pecco non ha saputo motivare lo spaventoso highside di cui è stato protagonista e anche dalla Ducati non sono arrivate informazioni specifiche, anche se sembrano esclusi errori da parte del pilota. Lo vedremo a Misano Adriatico nel weekend? Il campione MotoGP risponde così: “Farò di tutto per esserci e provare a fare bene“.