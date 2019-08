MotoGP Austria: Dove vederla in TV e streaming | ORARI

Il Motomondiale arriva in Austria al Red Bull Ring di Spielberg.

Sarà l'occasione per vedere un nuovo spettacolare duello tra Marc Márquez e Andrea Dovizioso? E perchè non sperare in uno show di Valentino Rossi?

MotoGP Austria: dove vederla?

Tutta la Moto3, la Moto2 e la MotoGP d'Austria viene trasmessa in diretta TV su Sky Sport MotoGP (canale 208 e 247 del satellitare) e su Sky Sport Uno (canale 382 o 112 del digitale terrestre), in più è possibile guardarla in streaming su SkyGo e NowTv. Per la visione su canali gratuiti potete affidarvi a TV8 (canale 8 del digitale terrestre, canale 121 del satellitare, in streaming qui) che trasmetterà sia qualifiche che gara in differita.

Orari Sky MotoGP (SAT) e Sky Sport Uno (DTT):

Venerdì 9 Agosto

Prove libere 1 Moto3 9.00-9.40

Prove libere 1 MotoGP 9.55-10.40

Prove libere 1 Moto2 10.55-11.40

Prove libere 2 Moto3 13.10-13.50

Prove libere 2 MotoGP 14.05-14.50

Prove libere 2 Moto2 15.05-15.50

Sabato 10 Agosto

Prove libere 3 Moto3 9.00-9.40

Prove libere 3 MotoGP 9.55-10.40

Prove libere 3 Moto2 10.55-11.40

Qualifiche 1 Moto3 12.35-12.50

Qualifiche 2 Moto3 13.00-13.15

Prove libere 4 MotoGP 13.30-14.00

Qualifiche 1 MotoGP 14.10-14.25

Qualifiche 2 MotoGP 14.35-14.50

Qualifiche 1 Moto2 15.05-15.20

Qualifiche 2 Moto2 15.30-15.45

E-Pole MotoE 16.00

Domenica 11 Agosto

Warm Up Moto3 8.20-8.40

Warm Up Moto2 8.50-9.10

Warm Up MotoGP 9.20-9.40

Gara MotoE 10.00

GARA Moto3 11.00

GARA Moto2 12.20

GARA MOTOGP 14.00

Orari TV8 (differita):

Sabato 10 Agosto

Qualifiche Moto3, Moto3 e MotoGP 15.30-16.40

Domenica 11 Agosto

Gara Moto3 14.00

Gara Moto2 15.30

Gara MotoGP 17.00