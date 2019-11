Il riminese Matteo Ferrari è il primo campione del mondo della storia della MotoE. Il pilota romagnolo del Team faentino Gresini-Trentino festeggia dopo gara-2 di Valencia, dove si è piazzato al quinto posto in una gara in cui giustamente non ha voluto rischiare nulla. A Ferrari bastavano sei punti per fare festa e dunque dunque ha lasciato che fossero altri a battagliare per la vittoria in gara, con primo posto per Eric Granado davanti a Bradley Smith ed Hector Garzo.