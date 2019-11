MotoE, Garzò squalificato in gara1: Ferrari vede il titolo

VALENCIA – Il riminese Matteo Ferrari è a un passo dal primo titolo mondiale della MotoE. Questa mattina la commissione gare ha ridisegnato la classifica di gara 1 di ieri, squalificando Hector Garzò per la pressione irregolare delle sue gomme. Lo spagnolo si era piazzato secondo ed era così salito a 13 punti da Ferrari. Con lo zero di ieri, lo spagnolo è fuori dalla corsa al titolo iridato. Un titolo che verrà assegnato oggi, con l’ultima gara riservata alle moto elettriche al via alle 15.30. Il Mondiale se lo contenderanno solo Matteo Ferrari e Bradley Smith, staccato di 20 punti. A Ferrari serviranno appena 6 punti o sarà sufficiente che Smith non arrivi nelle prime due posizioni.