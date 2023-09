MotoE, Casadei trionfa e balza in vetta al mondiale

Mattia Casadei in un giro balza in vetta al mondiale MotoE ed ora ha mezzo titolo in tasca. A due tornate dal termine Jordi Torres, che è primo, cade. In quel momento il riminese è terzo e si prepara ad attaccare Garzo’e Mantovani che lo precedono. Malgrado la pressione Casadei non sbaglia nulla e si prende la vetta, con un +21 punti su Torres. Ci prova anche Matteo Ferrari che, all’ultimo, è passato da uno Spinelli che salta pure Garzo’ ed è 3°. Con 11 punti l’alfiere del Gresini Racing sale a -22 da Mattia. La matematica, a due gare dal termine, non esclude nemmeno Garzo’, che è a -44. Un 7° in rimonta, dopo una brutta partenza, per Zannoni, che precede Zaccone.