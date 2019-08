Prima giornata del lungo week end in pista all'autodromo di Imola, modificato ad hoc con la pista in terra, per la seconda edizione del Mondiale Cross MXGP d'italia. Tra i partecipanti, Marco Melandri e Davide Guarneri, pilota Honda nel Mondiale Enduro, che parteciperanno al primo mondiale di bici elettriche da cross. Le foto di Mauro Monti.

