Motocross, Dovizioso a Maggiora per la “prima” da vero crossista

Andrea Dovizioso si prepara alla prima sfida da crossista vero, insieme ai fratelli Lolli, al rientrante Alessandro Manucci ed al sammarinese Andrea Zanotti. I 5 romagnoli sono attesi, infatti, nella seconda tappa del campionato italiano di Motocross, che va in scena, nel fine settimana, sul tracciato di Maggiora, uno dei migliori in Italia. Sono presenti, in questa competizione, i migliori piloti del panorama nazionale ed alcuni stranieri. Il livello sarà altissimo: i forlivesi Dovi (Yamaha), Zanotti (Kawasaki) e Manucci (GasGas) gareggiano nella Mx2, mentre i faentini Marco (Yamaha) e Matteo (Fantic) Lolli nella Mx1. Ci saranno gli attesi protagonisti Alberto Forato (Ktm), David Philippaerts (Kawasaki) e Alessandro Lupino. Mattia Lolli viene da una serie di bei successi nei campionati regionali: «Ho fatto due gare di campionato regionale, una Uisp ed una Fmi entrambe in Toscana, e le ho vinte tutte e due – racconta il faentino – ed anche mio fratello ha trionfato nella Mx1 Expert del campionato emiliano romagnolo ed ha vinto le due gare che si sono svolte a Carpi ed a Castellarano».

Dovizioso non si fa illusioni dopo che si era fratturato il polso destro a dicembre: «Mi ero prefissato questa come data per il rientro, ma in realtà non sono pronto post infortunio: non mi sono potuto allenare a sufficienza. Come sempre noi piloti cerchiamo di anticipare tutto. Maggiora è una pista storica, che affronto insieme agli amici, senza nessuna particolare ambizione o possibilità di fare bene».

Da segnalare nella prima gara di Mantova l’11° assoluto di Zanotti primo nella categoria fast nella prima manche, mentre Manucci ha vinto la fast di gara2 mx2 aggiudicandosi anche la classifica generale.