Motociclismo, le promozioni per la Superbike a Imola

Si scaldano già i motori per la nuova stagione e sono all’orizzonte le prime iniziative promozionali per i tifosi. In attesa della ratifica del calendario 2020 da parte della FIM (Federazione

Motociclistica Internazionale), il Round di Imola del Campionato Mondiale Motul FIM Superbike è in

programma nel weekend 8-10 maggio. La gara all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari sarà

la quarta prova del campionato e anche il prossimo anno aprirà la stagione degli eventi mondiali a due

ruote in Italia.

Il campionato WorldSBK vede importanti novità nello schieramento piloti, con l’arrivo in Ducati di Scott

Redding, ex-pilota della MotoGP e fresco vincitore del British Superbike; i passaggi di Alvaro Bautista

dalla Ducati alla Honda e di Toprak Razgatlioglu dalla Kawasaki alla Yamaha; il ritorno nel Mondiale di

un pilota di talento come il cesenate Lorenzo Savadori, che gareggerà tra le fila del team Kawasaki Pedercini.

Oltre allo spettacolo offerto come sempre dal Mondiale Supersport e dal Mondiale Supersport 300,

altra novità 2020 il lancio della Yamaha R3 bLU cRU European Cup, aperta ai giovani piloti tra i dodici

e quindici anni che gareggeranno in sella alle YZF-R3 della Casa di Iwata.

Per tutti gli appassionati che sicuramente non vorranno perdersi una delle stagioni del Mondiale

WorldSBK più entusiasmante ed avvincente, Formula Imola comunica che dalla data dell’11 novembre

sarà aperta la biglietteria on line. Sarà dunque possibile acquistare i biglietti del Round di Imola

all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari in prevendita sul sito ticketone.it, dove sono

disponibili tutte le tipologie di tagliandi di accesso all’evento.

Segnaliamo che dal 7 al 10 novembre sarà aperta al pubblico EICMA 2019, dedicata al mondo delle

due ruote, che si svolge alla Fiera di Rho – Milano. Per i visitatori sarà possibile acquistare biglietti del

Round di Imola ad un prezzo veramente promozionale, con uno sconto del 40% su tutte le tipologie di

biglietti e valido esclusivamente in questa occasione. Si può effettuare l’acquisto al Paddock Show del

Campionato WorldSBK, situato nel Padiglione 11 – S48.

“Anche nel 2020 Imola darà il via alla stagione mondiale

del motociclismo in Italia con il quarto round del Mondiale WorldSBK – dice il direttore dell’autodromo Roberto Marazzi – E ci sono tutte le premesse per assistere ad un campionato avvincente ed equilibrato e sono sicuro che il nostro appuntamento sarà ancora una volta al top per quanto riguarda le presenze. Per i tantissimi visitatori dell’EICMA abbiamo previsto uno sconto imperdibile ma anche chi usufruirà della prevendita a partire dall’11 novembre troverà prezzi davvero interessanti per non mancare ad un evento imperdibile”.