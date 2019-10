Motociclismo, niente Thailandia per Antonelli

Niente da fare per Niccolò Antonelli: l'infortunio occorso tre settimane fa al Gp di Misano lo ha messo fuori causa per la gara di Moto3 in Thailandia. stato lo stesso pilota cattolichino ad annunciarlo sul suo sito: " Volevo anticipare i tempi di recupero il più possibile per tentare il rientro già nel GP della Thailandia. Ho fatto molti esercizi dopo l’operazione, forzando anche sulla tenuta delle fratture, ma è troppo dura. Lo staff medico ed il mio preparatore mi hanno portato a miti consigli, ed insieme abbiamo deciso di non rischiare e compromettere le ultime quattro gare del Mondiale, una scivolata o in caso di una infiammazione le cose si complicherebbero inutilmente. Cercherò di lavorare per rientrare in Giappone sicuramente più in forma di adesso. Mando un saluto a tutti i tifosi ed ai ragazzi del mio Team".

