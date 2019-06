Motociclismo, la Superbike a Misano in chiaro su Tv8

La Romagna sta per tornare protagonista del grande mondo dei motori. Quaranta giorni dopo il World SBK fa di nuovo tappa nel nostro Paese. Dopo il Pirelli Italian Round, ecco il Round Pata della Riviera di Rimini, settimo appuntamento che segna il giro di boa della stagione, in diretta e in chiaro per tutti solo su TV8. L’appuntamento con il campionato delle derivate di serie è sul circuito di Misano Adriatico, intitolato al compianto Marco Simoncelli, che presenta 16 curve (6 a sinistra e 10 a destra), una lunghezza totale di 4,226 Km e un rettilineo di 510 metri.



Gli orari delle gare rimangono immutati: sabato 22 giugno la Race-1 al via, in diretta, alle ore 14.00, con pre-gara alle ore 13.45. Domenica 23 giugno, invece, alle ore 12.45, il pre-gara della Tissot Superpole Race (alle ore 13.00), e a seguire, la Race-2, live sempre alle ore 14.00.

L’uomo da battere è sempre Alvaro Bautista (Ducati), al comando della classifica piloti con 300 punti, 41 in più di Jonathan Rea (Kawasaki). Più distaccato il nostro Marco Melandri, che grazie al terzo posto in Gara-1 lo scorso 9 giugno in Spagna, è risalito in sesta posizione in classifica con 102 punti.