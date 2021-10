Motociclismo Civ, Bartolini a caccia del titolo

Elia Bartolini si aggiudica la gara della Moto3 e si riprende la vetta della classifica nel campionato italiano Velocità, con Federico Caricasulo e Alessandro Delbianco sul podio di Ss 600 e Superbike.

Moto3

Il sarsinate, scattato dalla pole, si impone su un gruppetto di altri tre piloti, composto da Matteo Bertelle, dall’olandese Van Den Goorbergh e Alessandro Morosi. Il Gresini Junior piazza Filippo Bianchi 5° davanti al compagno di squadra misanese Biagio Miceli, ritirato il terzo alfiere, Nicolas Fruscione, il riminese Andrea Natali è 9°. Elia ha 2 punti di vantaggio su Bertelle: chi arriva davanti all’altro oggi è campione. «Non è stato facile – spiega Bartolini – non ero al 100% ma riuscito a vincere quindi sono soddisfatto».

Superbike

Michele Pirro si prende l’ennesima vittoria con la sua Ducati Barni precedendo di 17”, l’autore della pole position Delbianco che precede in una volata a tre Gabriele Ruiu e Luca Vitali. Leggermente più attardati Lorenzo Gabellini, il debuttante Mattia Casadei con la Yamaha Keope di Rimini e Alex Bernardi, che era 3° in griglia con la sua Aprilia. Neanche un giro per Ayrton Badovini. Ora sia Delbianco che Vitali, saliti a quota 143 e 141 punti, hanno messo nel mirino Lorenzo Zanetti (144), assente in questo fine settimana perché impegnato a Most nel mondiale Endurance. Speranze anche per Gabella a 130.

Supersport 600

Davide Stirpe si impone in volata sul ravennate Caricasulo e sull’ex capoclassifica Mercandelli. Ora il romano è a +3 sul milanese, con Caricasulo e Massimo Roccoli (4° ieri a 6”3 dal primo) staccati di 21 e 23 punti. Da segnalare l’8° posto di Zannoni e il 12° di Sintoni.

Supersport 300

Passerella per il campione Matteo Vannucci che ha preceduto di 4” lo spagnolo Roldan Nunez, Martella e Ieraci. Un 11° posto per il fusignanese Omar Bonoli, ritirato Devis Bergamini del ProGp di San Clemente, 9° Diego Palladino del team di Alex De Angelis e Massimo Roccoli, 7° Prioli del Gradara Corse.

Le altre classi

Ha vinto gara e titolo PreMoto3 lo spagnolo Alberto Ferrandez Beneite anche grazie ai ritiri di Trolese e Liguori. Sul podio nell’ordine sono finiti Guido Pini e Alex Venturini del Motoclub Pasolini di Rimini. Le qualifiche del National Trophy 1000 hanno visto il riminese Roberto Tamburini già campione, prendersi la prima posizione in 1’37”077, precedendo Luca Salvadori e Simone Saltarelli, con Lorenzo Lanzi 6°. Nella National 600 vittoria di Samuele Cavalieri su Luigi Brignoli e Armando Pontone.