Motociclismo, a 36 anni Marco Melandri annuncia il ritiro a fine stagione

RAVENNA. Marco Melandri annuncia l'addio alle gare. Dopo quasi 400 gare tra Motomondiale e Superbike, il 36enne pilota ravennate (compirà i 37 anni a inizio agosto) si ritirerà a fine 2019. "Come in tutte le favole deve esserci una fine", ha spiegato Melandri in una conferenza stampa a Milano.

L'italiano più vincente in Superbike (22 vittorie e 75 podi), campione del mondo in 250 nel 2002, appenderà casco e tuta al chiodo. dopo la gara in Qatar del 26 ottobre. "Ho sentito di non avere più energie e grinta, qualcosa si è spento dentro" ha affermato.