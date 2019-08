Moto3, risorge Fenati, Antonelli è nono

SPIELBERG - Romano Fenati torna a vincere dopo due anni e lo fa nel Gp d'Austria da dominatore. Alle sue spalle Arbolino e McPhee, che in volata toglie a Vietti, per pochi millesimi, quello che sarebbe stato il suo primo podio in carriera ma soprattutto quello che sarebbe stato un podio tutto italiano. Buon nono posto per il cattolichino Niccolò Antonelli.

Ordine di arrivo: 1) FENATI in 37:50.135; 2) ARBOLINO a 1"097; 3) MCPHEE a 1"105; 4) VIETTI a 1"120; 5) RAMIREZ a 6"789; 6) DALLA PORTA a 7"559; 7) YURCHENKO a 17"880; 8) KORNFEIL a 17"902; 9) ANTONELLI a 17"936; 10) CANET a 18"030.

