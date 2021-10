Moto3, fantastica pole-position di Niccolò Antonelli

Stupendo Niccolò Antonelli che si prende la prima casella nel GP di casa. Era dal 2019 che mancava dalla pole. Eppure la giornata era iniziata male con una caduta in FP3 e il passaggio dalla Q1. Nessun problema: migliore in Q1 e migliore in Q2 irraggiungibile per gli altri con il suo 1’48″563. A oltre mezzo secondo Salac e Rossi. Quinto Acosta fra Guevara e Masia, con Foggia indietro. Fuori Migno in Q1 con sfortuna..in un giro, l’ultimo, lo scavalca il mondo: da 2° a 8°, sarà 22°. Indietro Suzuki caduto 24°, stesso disco per Alcoba 26°