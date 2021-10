Moto3, Bartolini, un tricolore che vale il team di Valentino Rossi

Elia Bartolini vince gara e titolo tricolore, al termine di un bellissimo e lungo duello con Matteo Bertelle. I due alfieri della Ktm, team Bardhal Vr46 Academy il primo e Team Minimoto il secondo, sono pronti per il mondiale. Il sarsinate ora potrebbe essere annunciato nel team di Valentino Rossi nel mondiale Moto3 2022. «Mamma mia, è stato davvero difficile – commenta Bartolini a fine gara – Un ritmo eccezionale e sono veramente contento di avere vinto. C’è stato un contatto, fra l’altro nel curvone. E’ un’emozione grandissima. Ringrazio la Vr46, il mio team, i meccanici, chi mi ha dato le gomme e chiunque ci ha messo anche una sola goccia di sudore». Terzo posto, dietro a Bertelle, per Alessandro Sciarretta (Beon) che ha battuto Morosi e Bianchi (Honda Junior Gresini), con Andrea Natali 7°. Ritiri, invece per i due romagnoli del Gresini Racing Miceli e Fruscione (gli altri su Ktm).