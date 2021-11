Moto3, Acosta campione del mondo, Migno e Antonelli sul podio

E’ stata la domenica delle sentenze a Portimao. Pedro Acosta vince e si laurea campione del mondo davanti agli splendidi romagnoli Andrea Migno (secondo a 0.354) e Niccolò Antonelli (terzo a 0.880). Momento decisivo all’ultimo giro, quando Darryn Binder entra troppo aggressivo in curva stendendo Garcia e Dennis Foggia. L’italiano stava facendo tutto bene e saluta ogni speranza mondiale senza colpa, al termine di quella che resta una grande stagione. Ottima gara e mondiale vinto con pieno merito da Acosta, che festeggia… pescando in onore del mestiere del padre. Finalmente un po’ di fortuna per Migno e quarto podio stagionale per Antonelli. Binder si era piazzato al quarto posto per poi venire squalificato. Quarto posto per Alcoba del Gresini Racing, nono Suzuki del Sic 58.